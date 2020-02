O sonho de António Costa

A FRASE...

Observador, 19 de fevereiro de 2020

A geringonça teve a sua utilidade nas mãos do grande malabarista António Costa, que necessitava de negociar um voto a favor da extrema-esquerda para transformar em vitória a sua derrota eleitoral de 2015. Hoje a geringonça é mais descartável e bloquistas e comunistas bem podem gritar, que estão no bolso do primeiro-ministro. Claro que haverá sempre negociação pontual, mas o Governo avisa sempre, com alguma chantagem, que um voto contra, bloquista ou comunista, abrirá a porta a uma coligação negativa, que poderá trazer uma crise política, como a que derrubou José Sócrates e, e abrir uma crise à direita. É melhor estarem quietinhos, porque poderá haver muito pior do que este Governo, para os seus interesses de imobilismo económico.





No fundo o PS e o Governo sabem que, esgotadas as questões ditas fraturantes, nada mais resta como bandeira ao Bloco. Não há uma ideia para o enriquecimento do país, os modelos de sociedade apresentados, como a Venezuela, Cuba, o Brasil de Lula ou o ex-salvador Varoufakis, deveriam assustar os votantes mais sensatos. É apenas gritaria e vontade de agitar e quebrar os valores da sociedade. Porque o modelo em que se baseou esta recuperação de oito anos, desde 2013, está esgotado. A torneira da descida dos juros, dividendos da CGD e do Banco de Portugal, do aumento do turismo e do crescimento mundial está exausta. Deu o que tinha a dar, e foi bom. Sem dinheiro grátis, há que trabalhar, ser competitivo, e pôr as empresas a ganhar bom dinheiro para saciar este modelo de Estado e suas necessidades crescentes de financiamento com cada vez mais impostos. Isso com a extrema-esquerda não se consegue…