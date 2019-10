O Estado, a economia e a transformação digital

A FRASE...

"Talvez se houver novos investimentos e inovação, em geral, sejam precisas novas competências e habilitações e o país possa crescer."





Alberto Castro, Dinheiro Vivo, 26 de outubro de 2019

A ANÁLISE...

Madeleine Albright, muito atenta aos fenómenos de Silicon Valley, dizia já em 2017: "Os cidadãos estão a falar com os seus governos usando tecnologia do século XXI, os governos estão a ouvir com a tecnologia e a mentalidade do século XX e com soluções e instituições do século XIX." A flexibilidade do trabalho, a circulação de informação e os novos modelos de negócio estão cá amanhã, neste mundo cada vez mais acelerado.





Especialmente as novas formas de emprego e de negócios colocarão desafios fora do alcance dos membros da concertação social e, especialmente, dos sindicatos. Não conseguimos trabalhar a sociedade do futuro com sindicatos ou partidos de extrema-esquerda de base marxista de luta de classes e de proletários e camponeses. Esses foram robotizados e o mundo é de jovens génios com tecnologia e boas ideias que ficam ricos rapidamente. E as empresas estão a tratar cada vez melhor os seus talentos, os funcionários qualificados, e a automatizar os restantes.