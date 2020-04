Sempre solidários

O nosso PM sabe e receia. Sem culpa numa recessão que normalmente derruba governos. Teve a sorte do turismo e o azar da covid. Talvez pudesse ter evitado a descida do IVA na restauração, contratar menos funcionários públicos ou não ter insistido na cara redução para as 35 h.

A FRASE...

"Epidemia reforça governos, recessão ameaça derrubá-los."

David Santiago, Negócios, 7 de abril de 2020

A ANÁLISE...

O Governo tem estado à altura do desafio representado pela covid-19. Reparos a haver são-no na velha questão da organização e coordenação dum Estado burocrático, rígido e salazarista.

Valha-nos o brio dos profissionais de saúde, extenuados e mal pagos que se têm agigantado nesta terrível missão. Bom seria que o Governo atrasasse os tristes aumentos à função pública, quando muitos perdem o emprego, e com essa poupança criasse um bónus de agradecimento ao fantástico trabalho que está a ser feito. Para não falar na gritante falta de meios, as afirmações de não necessidade de máscaras ou de testes massivos terão evitado o caos desordenado ou o sentimento de falta de apoio do Estado.





E o Governo tem estado bem e alto em popularidade, como quase todos os governos, talvez à exceção do espanhol. A questão, como bem sabem, está nos efeitos da crise na economia e nas finanças públicas. Um défice que tem potencial para criar mais 10% de dívida que, junto ao recuo do PIB, pode levar-nos a um rácio de 135%. Vai ter de ser paga, com a continuação da austeridade e do aperto fiscal numa economia ferida.