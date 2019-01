Luís Marques Mendes 13 de janeiro de 2019 às 21:15

Notas da semana de Marques Mendes As notas da semana de Marques Mendes nos seus comentários na SIC. O comentador fala sobre a crise que se vive no PSD, o fim das propinas no ensino superior, o novo aeroporto e os anúncios de obras públicas, no que Marques Mendes considera ser pré-campanha eleitoral.