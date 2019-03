Luís Marques Mendes 03 de março de 2019 às 20:57

Notas da semana de Marques Mendes As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário na SIC. O comentador fala sobre as contas do Novo Banco, a idoneidade de Tomás Correia e o facto de regulador e Governo não decidirem quem tem poderes para a avaliar, entre outros temas.