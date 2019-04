Luís Marques Mendes 07 de abril de 2019 às 20:58

Marques Mendes defende aumento do salário do primeiro-ministro As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário na SIC. O comentador fala sobre o pedido de resgate feito há 8 anos, as relações familiares no governo, a transparência e os conflitos de interesses, a polémica do relatório da OCDE e o Brexit, entre outros assuntos.