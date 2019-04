António Costa não controla Mário Centeno

ESTUDO SOBRE AS PENSÕES

Primeiro: o debate é útil, porque este problema é sério e toca a todos; Segundo: podemos discordar das soluções para o futuro da Segurança Social – e há várias soluções possíveis – mas é impossível não ver que há um problema centrado em quatro realidades:

O envelhecimento crescente da população – logo, mais pessoas a receber pensões de reforma;

– logo, mais pessoas a receber pensões de reforma; O aumento da esperança de vida – logo, mais pensionistas a receber reformas durante mais tempo;

– logo, mais pensionistas a receber reformas durante mais tempo; A diminuição da população – logo, menos activos e descontar e consequentemente menos receitas para a Segurança Social;

– logo, menos activos e descontar e consequentemente menos receitas para a Segurança Social; O estado da economia – basta um pequeno arrefecimento da economia e uma subida do desemprego para logo termos mais despesa social e menos receita.

A respeito do estudo anteontem divulgado, há que dizer:

Posto isto, há que acrescentar duas coisas:, se há matéria que justifica umé esta da reforma da Segurança Social (porque é reforma para uma ou mais gerações);, o tempo certo para tratar desta matéria é no início e não no fim de uma legislatura. Este tema requer serenidade e não excitação eleitoral.