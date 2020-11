Marques Mendes: Acordo nos Açores é o "Euromilhões do Chega" e "envenena o PSD"

O ESTADO DA PANDEMIA

Este fim de semana confinado correu bem. As pessoas foram exemplares. Apesar disso, estamos a atravessar um momento explosivo. O pior da pandemia. E não é apenas pelo brutal aumento do número de infetados, internados e óbitos. É também por outras razões.

. As pessoas estãoda pandemia;com o seu rendimento e o seu emprego;com más decisões, maus exemplos e comportamentos., pela. Ao contrário da primeira vaga,. Todos os partidos "". O Governo está sozinho. Tudo é mais difícil.por uma. Basta ver as manifestações deste fim de semana. O

Apesar deste quadro, temos pela frente três realidades dolorosas: primeiro, o SNS está à beira do limite ou já além do limite; depois, a experiência em todo o mundo mostra que só medidas restritivas resolvem o problema; terceiro, a nossa situação está a piorar e não a melhorar, ao contrário do que já sucede com a Bélgica, a Espanha ou a Alemanha, por exemplo. Vejamos (quadros):

éramos o 14º pior na UE em novos casos. Estávamos abaixo da média europeia.a ser– Estamos há várias semanas com um crescimento exponencial.. Há previsões oficiais que apontam para(enfermaria e UCI)



POR QUE ESTAMOS A FALHAR?

Perante este descalabro, pergunta-se: por que é que estamos a falhar?

. É lamentável:. Temos também de ajudar. Num fim de semana em que são pedidos sacrifícios especiais, o dever é cumprir a lei, não é contorná-la.. É verdade. Não lembraria ao diabo, por exemplo, fazer– o Governo falhou sobretudo no; na; na. Assim não há eficácia. A prova é que estamos há cinco semanas a tomar sempre mais medidas e sempre a piorar.. Mesmo assim, o Governo ainda não fez a diferenciação. Está sempre a adiar.. Até se fez uma campanha de vacinação, com PR, PM e DGS.. Assim é difícil confiar.

Posto isto, há que dizer: muitas pessoas não gostam do Governo, estão descontentes com o Governo, são adversários do Governo ou querem até o derrube do Governo. Todas têm as suas razões. Mas o tempo que vivemos é especialmente grave. Este tempo não se compadece com clubite e partidarite. É preciso unidade e coesão. A verdade é esta: ou ganhamos todos ou perdemos todos este combate. Podemos ser críticos e exigentes do Governo, mas temos de ser construtivos e colaborantes. E o Governo tem de ser o primeiro a ajudar.









NOVO ESTADO DE EMERGÊNCIA À VISTA?

Acho que é inevitável. Governo fará a proposta ao PR no dia 19, o Parlamento aprova a 20 e o PR fala ao Pais a 20 ou 23. Porque a situação ainda vai agravar-se nas próximas semanas. Mas estou convencido que o confinamento dos fins de semana não se vai manter. Porquê? Por causa do Congresso do PCP que ocorre no último fim de semana do mês. Para evitar a ideia de que há dois pesos e duas medidas. Mesmo assim, essa percepção de dualidade de critérios vai permanecer. A essa respeito, eu diria: em pandemia, mesmo com estado de emergência, um congresso político não deve ser proibido. Mas o PCP devia ter o bom senso de o adiar. Não o adiando, o PCP dá um mau exemplo e vai pagar um preço por isso.

Agora, acho essencial duas coisas:

. Vai proibir ou não a circulação entre concelhos? As pessoas precisam de programar o Natal.– os médicos a não poderem tratar todos os doentes.

A CHEGADA DA VACINA

Para não ser tudo mau, para haver esperança, uma excelente notícia: se tudo correr bem, no fim de Janeiro ou em Fevereiro de 2021 podemos começar a ter em Portugal as primeiras vacinas contra a Covid 19. Expliquemos, para não gerar falsas expectativas:

– a da Pfizer/BioNtech e a da Astrazeneca/Universidade de Oxford;(Agência Europeia do Medicamento). É que desta vez os testes da fase 3 e o processo de aprovação estão a decorrer ao mesmo tempo;Como a vacina é urgente e o processo de aprovação e últimos testes decorreu em paralelo,. Assim, a distribuição poderá começar já em Janeiro, diz a EMA;. Comprou para 30 países (27 da UE + Noruega, Islândia e Liechtenstein). As vacinas vão chegar a todos ao mesmo tempo – a. À Astrazeneca a UE comprou 300 milhões de doses. Como somos 2,3% da população europeia, devemos receber das duas cerca de 11,5 milhões de doses. Para além de outras duas vacinas, em fase não tão adiantada (Johnson & Johnson e Sanofi/GSK).

Finalmente, há que ter em atenção as prioridades da vacinação – profissionais de saúde, idosos e grupos de risco. Sendo que, se tudo correr bem, no final de 2021 podemos atingir a imunidade geral da população.

EFEITOS DA CRISE NA ECONOMIA

Na economia mundial temos uma surpresa: a China. O país onde a pandemia começou é o país que, em termos económicos, melhor se vai sair da situação neste ano de 2020. A previsão é que mesmo neste ano de crise a China tenha um crescimento positivo (1% do PIB) e um crescimento exponencial de 9% em 2021. Ao contrário, UE e EUA terão fortes recessões este ano e uma recuperação lenta no próximo ano. Combater pandemias em democracia é mais dificil.

Quanto a Portugal:

- duas quedas e duas recuperações.Há dois, porém, que vão ter uma recuperação mais lenta –talvez em 2022. UmaHá um outro sectorOs apoios do Governo vão na direcção certa mas são insuficientes.

Finalmente, o surreal - dois instrumentos essenciais já desactualizados:

. Só que com a nova vaga esta bazuca já está desactualizada. O que vai fazer a UE?. Vamos ter, provavelmente, menos receita, mais despesa, mais recessão este ano, menos crescimento em 2021, um défice maior. E um ou dois orçamentos rectificativos em 2021. É a originalidade da Covid 19.

NOVO ACORDO PSD/CHEGA?

Sobre o acordo da nova geringonça açoriana, há quem diga que o Chega é um perdedor. Penso exactamente ao contrário. Acho que o Chega é o grande vencedor destas semanas. Saiu-lhe o Euromilhões.

No espaço de um ano

Para o PSD – disse-o há uma semana – a solução legítima dos Açores seria um problema sério a nível nacional. Mas o problema agravou-se esta semana. Em vez de dizer que esta solução nos Açores não era repetível a nível nacional (como fez o líder do PP espanhol, Pablo Casado), o PSD, ao contrário, gerou a percepção de que um acordo com o Chega se pode repetir no plano nacional. Ora, a política vive de percepções. E esta percepção é um erro colossal.

Se os eleitores de direita percepcionam que votar no PSD ou no Chega é mais ou menos o mesmo porque eles a seguir se entendem, o efeito é este:. Estes eleitores dificilmente toleram um entendimento com um partido com comportamentos radicais, racistas e xenófobos.. Um erro estratégico. Péssimo para a democracia.. Nas próximas eleições – sejam daqui a um, dois ou três anos – em vez de se discutirem os erros do Governo,. O PS e os partidos à sua esquerda agradecem o!!