Marques Mendes: "António Costa fez uma excelente negociação" nos apoios da UE

As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário habitual na SIC. O comentador fala sobre o plano de recuperação económica da UE, as novas previsões macroeconómicas do Governo, o fim dos debates quinzenais e a situação da pandemia, entre outros temas.