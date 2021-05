Luís Marques Mendes 09 de Maio de 2021 às 21:16

Marques Mendes: Aprovar prémios à gestão do Novo Banco é “uma provocação, um comportamento pornográfico”

No seu habitual comentário semanal na SIC Notícias, Marques Mendes fala a polémica de Odemira, a vacinação, os prémios de gestão do Novo Banco, a Cimeira do Porto e as eleições em Madrid.