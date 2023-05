Luís Marques Mendes 14 de Maio de 2023 às 21:39

Marques Mendes: bancos deviam ponderar congelamento temporário do valor da prestação da casa

No seu espaço de opinião habitual na SIC, o comentador Marques Mendes fala sobre as condições de vida dos portugueses, o estado da Saúde e a "trapalhada" do SIS, entre outros temas.