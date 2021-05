Luís Marques Mendes 23 de Maio de 2021 às 20:54

Marques Mendes: Na próxima semana o concelho de Lisboa deverá ficar em situação de alerta

No seu habitual comentário semanal na SIC Notícias, Marques Mendes analisa as mudanças no plano de vacinação, os devedores do Novo Banco e as críticas no PSD, entre outros temas. Sobre a covid-19, diz que a novidade é Lisboa. "A situação está a agravar-se e na próxima semana o concelho de Lisboa deverá ficar em situação de alerta".