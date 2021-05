Covid: Lisboa em risco de superar os 240 casos por 100 mil habitantes em "2 a 3 semanas"

Leia Também Lisboa acelera vacinação. Faixas dos 30 e 40 anos avançam já em junho

A incidência da pandemia no concelho de Lisboa tem vindo a aumentar desde o início do mês e encontra-se atualmente em "143 casos por 100 mil habitantes a 14 dias", sendo o índice de transmissibilidade (Rt) de 1,14, revelou esta terça-feira o director de Serviços de Informação e Análise da Direcção-Geral da Saúde, André Peralta Santos.No último boletim da DGS com dados por concelhos, Lisboa apresentava uma incidência de 118 casos por 100 mil residentes entre 6 e 19 de maio.O responsável assinalou que a maior incidência se verifica nas freguesias do centro da cidade, mas notou que "nos últimos dias" tem aumentado a dispersão do aumento, estendendo-se às freguesias circundantes. Pela positiva, Peralta Santos referiu que "nas freguesias do centro parece agora haver um abrandamento e até uma diminuição".No entanto, frisou, se a tendência se mantiver, o limiar dos 240 casos por 100 mil residentes poderá ser superado "dentro de duas a três semanas". Recorde-se que os concelhos em que este limite seja ultrapassado em duas avaliações semanais consecutivas terão de recuar nas regras do desconfinamento.O dirigente da DGS salientou ainda que, ao nível da testagem, houve um ligeiro aumento de 22 mil para 23 mil testes entre a semana de 10 a 16 de maio e a de 17 a 23 de maio. No entanto, a taxa de positividade também aumentou.Em termos de escalões etários, a maioria dos casos detetados é entre pessoas com 20 a 40 anos.