Luís Marques Mendes 21 de julho de 2019 às 21:20

“O mais provável é que Marcelo promulgue” Lei de Bases da Saúde

As notas da semana de Marques Mendes no seu habitual comentário na SIC. Marques Mendes fala sobre a possibilidade de Mário Centeno vir a ser o novo diretor-geral do FMI e sobre quem o pode suceder como ministro das Finanças, a promulgação ou veto da Lei de Bases da Saúde por Marcelo Rebelo de Sousa, a comissão de inquérito à CGD e o programa eleitoral do PS, entre outros assuntos