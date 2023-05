Marques Mendes sobre Cavaco: "Foi seguramente o discurso de oposição mais duro feito até hoje"

1. Uma boa notícia e uma notícia menos boa desta semana:a) A boa notícia: as previsões da Comissão Europeia para este ano: Portugal vai ter o terceiro maior crescimento económico da UE, a ex-aequo com a Grécia. A confirmar-se, é um resultado que supera todas as expectativas, nacionais e internacionais.b) A notícia menos boa: já as previsões para 2024 não são tão boas. Voltamos ao "rame-rame" habitual. Baixaremos novamente para os últimos lugares do ranking – o 18º lugar dentro dos 27 países da União.2. Em qualquer caso, concentremo-nos nas boas previsões para este ano. Há aqui dois desafios essenciais:a) O primeiro desafio é fazer chegar estes bons resultados à vida das pessoas. É que os portugueses não se alimentam de previsões. A verdade é que a inflação continua alta e os salários e as pensões continuam baixas.b) O segundo desafio é que o Estado é muito rápido a prometer, mas é muito lento a cumprir. As pessoas, queixam-se e com toda a razão. Dois exemplos:· Reformados bancários: depois de muita luta, o Governo prometeu pagar uma meia pensão aos reformados bancários. Levou uma eternidade até ser aprovado o respetivo DL. E só lá para Junho ou Julho é que este beneficio vai ser pago. Esta lentidão e esta burocracia incomodam as pessoas.· Complemento solidário para idosos: é mais uma prestação social importante para os mais carenciados. Só agora é que o Governo fez a atualização do CSI em cerca de 11%. O Complemento Solidário para idosos apoia cerca de 150 mil pensionistas com baixos recursos e o novo valor atualizado vai ser pago em julho com a pensão de julho.1. Se seguíssemos os critérios políticos do ex-Presidente Jorge Sampaio, a AR teria sido dissolvido nestas últimas semanas. Vejamos:a) Primeiro: em quase 50 anos de democracia nunca se tinha visto nada igual: cenas de pancadaria dentro de um Ministério; duas sessões no Parlamento a "lavar roupa suja"; no meio, a sensação de que todos estão a mentir. Do Ministro ao ex-adjunto, estas pessoas não têm qualidade para estarem no Governo. Como diz António Barreto, isto é uma República de Garotos.b) Segundo: a quantidade de contradições e mentiras corrói a democracia:· Por um lado, a facilidade com que Galamba muda de versão e de narrativa. Sobre o SIS já teve quatro ou cinco versões. Ele é bem imagem do seu mestre José Sócrates. Muda de narrativa consoante lhe dá jeito. Com a maior desfaçatez. E falta de vergonha.· Por outro lado, a facilidade com que o PM é apanhado a faltar à verdade. No dia 1 de Maio, disse à RTP que não tinha sido informado de nada. Agora, Galamba diz que na madrugada de 26 de abril o informou de tudo. É assim que António Costa perde autoridade.c) Terceiro: um Ministério em completa autogestão. Um Adjunto, veja-se bem, é o único depositário de matéria classificada do Estado; um Ministro, numa noite de desvario, telefona a meio governo, tipo barata tonta; uma Chefe de gabinete que liga ao SIS com a mesma ligeireza com que se liga à TelePizza; finalmente, um Ministério a ser investigado pelo MP. Nada disto é normal e aceitável em democracia.2. Não houve dissolução até agora. Mas é praticamente impossível não haver no futuro. O que aconteceu esta semana é mais um "prego" na estabilidade da legislatura. O país vai mesmo a caminho da dissolução da AR. Goste-se ou não se goste da ideia, a dissolução tornou-se praticamente inevitável. Disse-o há 15 dias e repito-o hoje: esta legislatura dificilmente chegará ao fim. É uma questão de tempo. O poder está a apodrecer. Cada vez cheira mais a fim de ciclo. E a campanha eleitoral já começou. Do lado do Governo e da oposição.1. Cavaco Silva voltou a uma iniciativa do PSD com um discurso arrasador para o Governo. Incendiou o país. Um autêntico vendaval. Foi seguramente o discurso de oposição mais duro feito até hoje. Não ficou pedra sobre pedra – na Saúde, na Economia, na Justiça, na ética política, na crítica à falta de autoridade e liderança de António Costa.2. Claro que é legítimo e normal criticar este discurso. Vivemos em democracia. Foi o que fez o PS. Mas mais do que a critica, o que se percebe é o incómodo do PS. Um incómodo fácil de explicar:· Primeiro, goste-se ou não de Cavaco Silva, ele tem uma especial autoridade para falar. É o PM mais realizador da democracia portuguesa. Teve duas maiorias absolutas; fez reformas como nenhum outro PM; tem resultados económicos e sociais a apresentar como nenhum outro Chefe de Governo. Por isso é que o seu discurso incomoda e faz mossa.· Segundo, Cavaco Silva mostrou um grande sentido de oportunidade. Este discurso, feito há seis meses ou um ano, teria sido um exagero. Hoje tem adesão à realidade. Nunca o Governo esteve tão degradado como agora. As falhas são tantas e tão graves que, se vivêssemos em circunstâncias normais, o Parlamento já teria sido dissolvido.· Terceiro, este discurso pode ser uma ajuda decisiva para a mobilização do PSD. Isto vê-se no rasgado elogio a Luís Montenegro. Cavaco Silva não é muito dado a elogios. Nunca, por exemplo, elogiou nenhum ex-lider do PSD como fez agora com Montenegro.Este elogio pode ter sido uma ajuda decisiva num momento capital. Cavaco diz muito ao PSD profundo.3. Posto isto, há uma última conclusão a tirar: Cavaco Silva está hoje a ajudar o PSD, como no tempo da troika Mário Soares ajudou o PS, com intervenções também muito duras contra o Governo de Passos Coelho. Num caso e noutro, não há nada de criticável. É normal que os "patriarcas" do PS ou do PSD ajudem os seus partidos.1. O país ficou surpreendido com os lucros que os Bancos tiveram no 1º trimestre do ano. Foram lucros substanciais: CGD (285M€); BCP (215M€); Santander (180M€); Novo Banco (148M€). É bom que os Bancos tenham lucros. Precisamos de uma Banca sólida, saudável e sustentável.2. O problema não são os lucros. São três outras realidades:· Primeira: as comissões elevadas que os Bancos cobram. Antes, quando os juros estavam mais baixos, as comissões tinham alguma razão de ser. Havia alguma racionalidade. Agora, com juros elevados, Já não é assim. Justificava-se uma redução das comissões bancárias.· Segunda: os baixos juros dos depósitos. Antes, eram compreensíveis. As taxas de juro também estavam baixas. Agora, não há explicação ética e social possível. Temos das piores taxas de juro de depósitos da UE.· Finalmente: o crédito à habitação. Os Bancos já estão a reestruturar os empréstimos à habitação. É verdade. Mas podem e devem fazer mais. É uma responsabilidade social que têm.1. Falando em crédito à habitação, finalmente entraram em vigor esta semana as medidas de apoio às famílias mais carenciadas. Importa destacar os aspetos principais:· Primeiro, são apoios na ordem dos 100 milhões de euros, que abrangem cerca de 100 mil contratos e que beneficiarão as famílias com rendimentos até ao 6º escalão do IRS (33,6 mil euros).· Segundo, só se aplicarão, em qualquer caso, a quem tenha uma taxa de esforço com a prestação da casa igual ou superior a 35% do seu rendimento anual.· Finalmente, a decisão de atribuir este apoio extraordinário é dos Bancos. Espera-se que a burocracia não emperre a decisão.2. No entretanto, vamos ter este mês outra novidade socialmente importante no domínio do arrendamento, para apoiar as famílias mais vulneráveis no pagamento das suas rendas habitacionais.Vai começar a ser pago a 30 de maio próximo o subsídio de renda recentemente criado. Será o primeiro pagamento deste novo apoio.· É um apoio que vai durar 5 anos, que será pago mensalmente, com retroativos a Janeiro e que apoiará os agregados familiares mais pobres.· Para já estão selecionados 34.937 mil beneficiários (os mais vulneráveis dos vulneráveis) mas o número vai aumentar no futuro, com a seleção que está a ser feita pela AT.· Para o universo já selecionado, o valor médio mensal do apoio é de 86,7€ e o valor anual é de 1.040€.1. Agora foi o Vice-Presidente da CM de Gaia; antes foi o Presidente da CM de Espinho; já antes tinham sido autarcas de Montalegre; e a Presidente de Vila Real de Santo António. E vários outros. Do PS e do PSD. São já dezenas de autarcas suspeitos ou acusados de corrupção, detidos, condenados ou presos preventivamente. Isto não pode continuar assim. Isto dá cabo da democracia.2. Os partidos e a Associação Nacional de Municípios têm de "mudar de vida" nesta matéria:a) Primeiro, os partidos. É tempo de os partidos serem mais exigentes a escolher o seu pessoal político. É tempo de escolherem gente séria. Já chega de pactuar com a "vigarice", a negociata e a corrupção. Aquela ideia abstrusa "ele é corrupto mas faz obra" tem de acabar. Do que precisamos é de gente séria, impoluta e incorruptível. Que faz obra e não mete ilegitimamente dinheiro ao bolso.b) Depois, a Associação Nacional de Municípios. Estes casos dão uma imagem desgraçada do Poder Local e dos autarcas em geral. Se nada for feito, os autarcas pagam todos por igual: os sérios e os não sérios; os pecadores e os não pecadores. Todos são contaminados por uma minoria de corruptos.A Associação Nacional de Municípios devia tomar uma posição clara:· Não para criticar a Justiça. A Justiça faz o seu papel.· Mas para criticar fortemente os autarcas que prevaricam, que corrompem, que geram má imagem.· É preciso separar o trigo do joio.