Luís Marques Mendes 03 de Outubro de 2021 às 21:15

Marques Mendes sobre fuga de Rendeiro: Magistrados esqueceram-se que um patife é capaz de tudo

No seu espaço de opinião habitual na SIC, o comentador Marques Mendes fala sobre a fuga de João Rendeiro, o governo no pós-autárquicas e a disputa de liderança no PSD e CDS, entre outros temas.