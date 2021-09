O excesso de trabalho colaborativo prejudica a produtividade?

Li há dias no artigo da Harvard Business Review “Collaboration Overload Is Sinking Productivity” que mais de 85% do tempo é gasto em emails, mensagens, chamadas telefónicas e videochamadas, e que, a agravar a situação, as exigências de trabalho colaborativo começam cada vez mais cedo e acabam cada vez mais tarde no dia.