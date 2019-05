Imaginem um Parlamento com o partido livre, com a iniciativa liberal, com a aliança, entre outros. São muitos partidos? Pois talvez. Mas é melhor do que serem sempre os mesmos.

1. Em 7 de maio de 2013, fez, portanto, ontem 6 anos, apresentei o meu livro "Pecado Original": O Choque Institucional entre Belém e São Bento. A sessão decorreu no Auditório da Fundação Arpad Szenes -Vieira da Silva e contei com a participação inestimável de Luísa Meireles, jornalista e atual diretora de informação da Lusa e do Professor Doutor Manuel Braga da Cruz, especialista cimeiro nestas matérias. Na introdução do livro disse: "Importa ter a coragem de fechar um ciclo e começar outro. Não digo terminar com a III República, mas mudar de sistema de Governo, de sistema eleitoral e, portanto, de modelo de sistema político, isso seguramente. Perguntarão: e de sistema partidário? Faz parte do sistema político, sem dúvida, mas não se muda pela Constituição e pela Lei. Será conveniente que ele se renove, mas isso depende da ação política e não de revisão constitucional ou alteração legislativa."



2. A generalidade dos sistemas partidários europeus tem sofrido alterações significativas. Atente-se no que se passa em Espanha, no Reino Unido, em França, na Alemanha, em Itália, na Holanda, entre outros exemplos, para se perceber como os eleitores desses países foram coerentes entre aquilo que diziam sentir e aquilo que decidiram no voto. Em Espanha, um sistema que era praticamente de 2 partidos passou a ser um sistema multipartidário de 6 partidos médios e vários pequenos; em França, também, por exemplo, um partido novo "esfrangalhou todos aqueles que existiam".