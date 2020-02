Fernanda Pires da Silva era uma grande senhora, uma grande empresária, uma grande portuguesa muito respeitada no seu país e, nomeadamente, no Brasil.

Conheci Fernanda Pires da Silva em 1995. Foi a seguir ao Congresso do PSD, no Coliseu dos Recreios. Foi o congresso da saída de Cavaco Silva e em que a liderança foi disputada, principalmente, entre Fernando Nogueira e Durão Barroso, mas também por mim. Muitas pessoas consideram memorável aquele congresso e oiço muitas vezes, em todo o país, muitas pessoas a fazerem essa referência. Muitos dizem que foi certamente o meu melhor discurso e um número considerável me confidencia que passou a ser meu apoiante desde esse dia.





Uma das pessoas que me falou nos dias a seguir e fez questão de me conhecer foi exatamente Fernanda Pires da Silva. Marcou o dia e a hora e lá fui ter a honra de me encontrar com aquela Senhora que eu, de longe, admirava. Naturalmente, não vou repetir todas as palavras simpáticas que me dirigiu a propósito das minhas intervenções nesse congresso. Falou-me, falámos, de Francisco Sá Carneiro. Disse-me que esperava muito de mim e fez-me um convite para trabalhar, como advogado, num determinado processo das suas empresas.