Nureyev, Nilo Argolo e Falstaff: tipos e tropos em “recursos humanos”

Em qualquer organização, maior ou menor, a gestão dos “recursos humanos”, ou dos “talentos” (como agora se diz), e as relações interpessoais são um quebra-cabeças e tanto. Também são desafios, claro, até para alguns algo apaixonante, sem dúvida, mas sempre causa de muita dor de cabeça, de muitos problemas, e, quando os recursos são ronhosos e/ou a gestão é deficiente, podemos ter um ou mais pregos no caixão da organização. Há estudos, receitas, roteiros e gurus sobre o tema para vários gostos e para dar e vender. Creio que já tudo se pensou, disse e escreveu sobre o tema, até porque o mesmo não tem, na teoria (já a prática são “outros quinhentos”), muito que se lhe diga, pois assenta em duas coisas básicas: o que há de pessoa (id e ego) em cada um, e o que nesse mesmo um há de animal, e uma coisa e outra são as mesmas desde que o mundo é mundo, mais coisa menos coisa.





Pode-se escolher citar e caminhar por onde se quiser, desde os gregos a Freud, desde os gurus anglo-saxónicos até ao bom senso e à batida vivência dos nossos avós, em especial daqueles que têm olho vivo e não vão em cantigas, sobretudo quando cheira a poder ou a desejo dele. Eu tenho para mim que nestes temas há duas coisas essenciais, e o resto é bouquet ou paisagem: respeito e regras. Com um mais, que consiste em ser tão intransigente no respeito quanto nas regras. Parece simples de enunciar, mas não é tão fácil assim de praticar. Numa entrevista, creio que de há uns quatro anos, perguntaram a Nicholas Serota, líder do mundo Tate há quase 30 anos, como lidava ele com os egos e as idiossincrasias dos artistas. Ele respondeu que com diálogo e discussão, mas sem condescendência, e principalmente com respeito. Registo em especial, e de par com o respeito, a falta de condescendência (ou outros sinónimos, por vezes tão hipócritas ou cobardes, de pretenso afeto ou de amedrontada ou interesseira diplomacia).