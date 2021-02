Fazer work balance no teletrabalho

Este artigo foi redigido ao abrigo do antigo acordo ortográfico.

Nos últimos meses todos temos sentido verdadeiramente as dificuldades em conseguir um verdadeiro equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, face à imperatividade do teletrabalho.Já se percebeu que o teletrabalho, outrora uma figura do Código do Trabalho utilizada de forma residual, será muito provavelmente para algumas empresas uma realidade que veio para ficar.Quanto à dificuldade na gestão do tempo que o teletrabalho pode acarretar, as empresas têm à sua disposição um conjunto de instrumentos, previstos no Código do Trabalho, que podem constituir formas alternativas de suprir as dificuldades sentidas pelos trabalhadores no seu work balance.Entre outros, os regimes, o banco de horas e a adaptabilidade são possíveis soluções, podendo inclusive ser utilizadas em simultâneo, na mesma organização.A opção de banco de horas individual foi revogada pelo artigo 10.º da Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro, alterando assim o Código do Trabalho. No entanto, foi prevista uma norma transitória para que os regimes de bancos de horas individuais, ainda aplicados à data de entrada em vigor da lei, pudessem ser estendidos até ao dia 30 de setembro de 2020, passando a vigorar a partir daí o banco de horas grupal.A adaptabilidade está dividida em duas modalidades: a adaptabilidade regulada por Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho (adaptabilidade coletiva) e a adaptabilidade regulada por contrato de trabalho (adaptabilidade individual).No âmbito deste regime, o trabalhador trabalhará mais horas em determinados dias, compensando noutros, e consequentemente, em algumas semanas trabalhará mais horas do que noutras, mas a retribuição será sempre a mesma. O tempo de trabalho é aferido em termos médios predeterminado de 12 meses, nalguns casos admite-se seis meses, ou mesmo quatro.No banco de horas grupal, é necessário que a empresa referende junto dos trabalhadores a vontade de aderir a esse mecanismo de compensação, sem o recurso ao trabalho suplementar.A adaptabilidade pode ser decidida sem necessidade de referendo, bastando que seja consignado no regulamento interno da empresa ou por comunicação, carecendo que o trabalhador expresse a sua não concordância. Significa que se nada disser, o silêncio serve como anuência e o regime passa a vigorar na empresa.Já o banco de horas não prevê que o trabalhador tenha direito a subsídio de refeição, enquanto no regime da adaptabilidade isso é possível.Mas, uma e outra opções devem ser bem avaliadas, na medida em que têm critérios definidos na lei que podem, se mal aplicadas e mal explicadas, satisfazer apenas um lado em detrimento do outro. O objectivo é que a negociação se assuma como verdadeira win-win.A adaptabilidade permite, mantendo-se o número de horas contratado com o trabalhador, ajustar o horário de trabalho em determinada altura do ano em que haja necessidade de maior prestação laboral podendo mais tarde gerir-se essas horas trabalhadas a mais e em momentos de menor produção, beneficiando o trabalhador de horas livres para si.A cultura das empresas deve tendencialmente passar pelo envolvimento dos seus trabalhadores, motivando-os. Essa motivação gera valor acrescido para as empresas e não tem de se reflectir apenas na sua retribuição efectiva, podendo traduzir-se em dias de descanso na semana ou até de férias, como se de um salário emocional se tratasse.