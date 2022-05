Os sinuosos caminhos das reformas da justiça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Nas últimas décadas, o legislador nacional cria e altera com frequência os diplomas estruturantes da nossa justiça. Mas o início deste ano de 2022 traz à luz do dia uma pequena história que nos deve fazer meditar: o anterior governo tinha no seu programa, eleito como um dos objetivos fundamentais, o combate à corrupção. Criou por isso um grupo de trabalho na dependência direta da então ministra da Justiça. Está...