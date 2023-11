Orçamento para 2024 e o efeito ‘X Files’

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Começo este artigo com uma confissão. Confesso-me fã de ficção científica.



Naturalmente, num texto sobre o Orçamento do Estado, a relação com ficção científica presta-se a uma piada óbvia e fácil. Mas, na realidade, não é essa a ligação que quero fazer.