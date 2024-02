A importância de este ano ser bissexto

Partilhar artigo



Hey dudes, as surpresas da semana foram o regresso à vida da bitcoin e também das ações de maior risco. Os resultados trimestrais dos gigantes Amazon e Meta foram fantásticos, a Nvdia também está em awesome máximos e é cada vez mais difícil imaginar que as seven magnificents stocks continuem a valorizar a este ritmo. Nos últimos dias, destacaram-se as segundas linhas: Arm, Cloudflare, CrowdStrike, Palantir, Palo Alto brilharam ...