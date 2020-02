Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 10 de fevereiro de 2020 às 21:33

As instituições que nos faltam e as portas giratórias

Assim, sem mais nem menos, o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo salta do Governo diretamente para o banco central. Pensava eu que tínhamos aprendido alguma coisa com o erro de Cavaco ao nomear António de Sousa, seu secretário de Estado, para governador…