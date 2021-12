VACINAÇÃO DE CRIANÇAS

O processo começou mal, acabou bem e espera-se que corra melhor no terreno. Começou mal com o ruído que se instalou em volta da ideia de que os pareceres dos especialistas não seriam divulgados. Foi uma péssima gestão de comunicação . Começou a criar-se a ideia que havia qualquer coisa de muito grave que a DGS queria esconder . E, afinal, não havia nada de grave. Há opiniões diferentes mas ninguém questiona a segurança das vacinas .

. . . Acabou bem porque houve bom senso. Primeiro, porque todos os pareceres foram divulgados e são relativamente inócuos. Depois, porque o Governo anunciou um calendário concreto para a vacinação, o que demonstra profissionalismo e ajuda a dar confiança ao processo.

É preciso agora que tudo corra bem no terreno. Para isso, são precisas duas coisas: primeiro, que o processo seja gerido sem dramatizações e sem pressões políticas: a vacina não é obrigatória, só se vacina quem quiser e é preciso respeitar a todos por igual – os que decidem vacinar e os que decidem não vacinar; depois, é preciso esclarecer as pessoas: a maior parte dos pais ainda está cheia de dúvidas. É o contributo que também quero dar.

Analisando os pareceres técnicos, percebem-se os RISCOS, os BENEFÍCIOS, a EFICÁCIA DA VACINA e as ENTIDADES que a recomendam.

Casos de miocardite/pericardite muito raros e com evolução favorável (1,3 por cada 100.000 doses administradas)

e com evolução favorável (1,3 por cada 100.000 doses administradas) Casos semelhantes aos dos jovens de 12 aos 17 anos , já vacinados

, já vacinados Efeitos adversos: locais (dor e rubor) e gerais (cansaço e dor de cabeça), idênticos aos manifestados noutras idades

Redução da probabilidade de infeção (64 mil casos até Novembro)

Menor probabilidade de internamento hospitalar ou em UCI

Até Novembro: 217 internamentos e 20 crianças em UCI

Menos provável a transmissão do vírus a outras crianças e adultos

Benefício para a saúde mental da criança

Benefício social: fecho de escolas prejudica mais as crianças pobres.

Houve ensaios clínicos com mais de 2 mil crianças

Eficácia da vacina: 90,7%

Segurança da vacina: igual às demais vacinas COVID

Dose mais pequena para crianças – 1/3 dos adultos

Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC)

Agência Europeia do Medicamento (EMA)

Organização Mundial de Saúde (OMS)

Na UE: Áustria, Grécia, Croácia, Espanha, Letónia

Fora da UE: EUA, Canadá, Israel

TESTES E PANDEMIA

Todos temos dito que a vacinação é um caso de sucesso. Mas é preciso acrescentar: o processo de testagem é outro caso de sucesso. Vejamos os principais números, altamente impressivos

Total de testes realizados até hoje : 22,6 milhões. No inicio mais os testes PCR. Agora mais os testes rápidos Antigénio.

: 22,6 milhões. No inicio mais os testes PCR. Agora mais os testes rápidos Antigénio. Dia com mais testes : 10 de Dezembro de 2021 com 198 mil testes (quase 2% da população);

: 10 de Dezembro de 2021 com 198 mil testes (quase 2% da população); Média de testes por dia : há um ano a média diária era de 34 mil. Agora, a média por dia é de 124 mil;

: há um ano a média diária era de 34 mil. Agora, a média por dia é de 124 mil; Positividade : há um ano era de 8,8%. Agora baixou para 3,1%. Estamos bem. A linha vermelha está nos 4%.

: há um ano era de 8,8%. Agora baixou para 3,1%. Estamos bem. A linha vermelha está nos 4%. Ranking europeu: somos o 6º melhor país na Europa em número de testes.

O que tudo isto revela são duas coisas: primeiro, que o país, a começar no INSA e a continuar nas farmácias e laboratórios, mostrou um grande profissionalismo nesta matéria; segundo, que a população percebeu que, a par da vacinação, a testagem é uma arma de prevenção da doença absolutamente essencial. Maior testagem é maior segurança da população. É importante realçar isto em vésperas de Natal. O teste no Natal é essencial.

Finalmente, sobre o estado da pandemia, há que realçar que continuamos com a tendência anterior: os novos casos continuam a aumentar; mas o número de internamentos, internamentos em UCI e óbitos não aumentam ao mesmo ritmo e velocidade. Temos 1/4 dos internamentos de há um ano; e um 1/5 dos óbitos de Dezembro de 2020. A vacinação continua a surtir um grande efeito.

A DETENÇÃO DE JOÃO RENDEIRO

A PJ deu uma prenda de Natal a si própria, à justiça portuguesa e ao país.

A si própria : comprovou mais uma vez a sua eficiência, qualidade e Foi competente a planear, a executar o seu plano e a ter sucesso. Tudo sem qualquer fuga de informação. Nada disto é muito português. Mas é notável!

: Nada disto é muito português. Mas é notável! À justiça portuguesa : com a fuga de João Rendeiro, a justiça saiu-se mal. Ficou a suspeita de que tinha sido imprudente. Agora, sai reabilitada.

: com a fuga de João Rendeiro, a justiça saiu-se mal. Ficou a suspeita de que tinha sido imprudente. Agora, sai reabilitada. Ao país: os portugueses ficaram chocados com a fuga de João Rendeiro. Agora, ficaram orgulhosos com o sucesso desta operação.

Rui Rio insinuou que esta detenção, agora, teve a ver com a proximidade de eleições. Não tem qualquer razão. Primeiro, o tempo da Justiça não é o tempo da politica; Segundo, este processo foi desencadeado pela PJ muito antes da dissolução da AR e não pode ser adiado por causa das eleições; Terceiro, em 2019, Rui Rio beneficiou por ter saído em plena campanha eleitoral a acusação do MP contra o ex-Ministro Azeredo Lopes e não se queixou dos calendários da Justiça. De quem quer ser PM exige-se mais sentido de Estado.

João Rendeiro: do principio ao fim, um exemplo de descaramento:

Já tinha cometido vários crimes ; já tinha fugido à justiça; já tinha dado prova da sua arrogância, ganância e exibicionismo (até vedeta de TV).

; já tinha fugido à justiça; já tinha dado prova da sua arrogância, ganância e exibicionismo (até vedeta de TV). Agora ficámos a saber duas outras coisas inacreditáveis: por um lado, a sua preocupação em viver "à grande e à francesa"; por outro lado, a sua ilusão de que iria conseguir fugir indefinidamente à justiça. Neste mundo global, de intensa cooperação judiciária e policial, só mesmo um arrogante e convencido é que consegue admitir uma tal hipótese.

É preciso não embandeirar em arco. Ter Rendeiro em Portugal leva tempo: há dois processos paralelos. O processo de extradição, mais longo; o processo relativo à medida de coação: o óbvio seria a prisão preventiva. Quem foge uma vez à justiça pode fugir mais vezes. Mas a defesa de Rendeiro vai fazer tudo para a evitar. Até por uma razão adicional: as prisões na África do Sul não são propriamente hotéis de duas estrelas.

LISTAS DE DEPUTADOS DO PSD

Quanto à "purga":

Primeiro, Rui Rio fez o que era previsível , de acordo com o seu estilo e feitio. "Vingou-se" da sua oposição.

, de acordo com o seu estilo e feitio. "Vingou-se" da sua oposição. Segundo , foi semelhante ao passado . Em 2002, Durão Barroso afastou, também por razões políticas, vários deputados de prestígio.

, . Em 2002, Durão Barroso afastou, também por razões políticas, vários deputados de prestígio. Terceiro, Rio fez mal. Um Grupo Parlamentar não é a Comissão Política do líder do Partido. Lealdade não é sinónimo de subserviência. E a imagem de unidade dava-lhe mais força.

Quanto à qualidade: as listas deviam ter maior qualidade. Claro que há nomes que vêm de trás e que mostraram qualidade (Coelho Lima e Baptista Leite); é verdade que houve novas escolhas de mérito (Mota Pinto e Miranda Sarmento), mas é pouco; e é um erro indesculpável deixar de fora Marques Guedes. Um excelente deputado. Respeitado em todas as bancadas. Com uma experiência única. Até podia ser Presidente do Parlamento.

Finalmente, há o problema mais grave. No PSD e nos outros partidos .

. Primeiro: os melhores, em qualquer partido, não querem ir para a AR. Aos olhos de muitos, ser deputado, hoje, é "cadastro" e não curriculum .

. Segundo: elegem-se 230 deputados mas ninguém conhece os candidatos e ninguém vota em deputados . Uma perversidade.

. Uma perversidade. Terceiro: os deputados respondem perante os partidos e não perante os eleitores. Outra anormalidade democrática.

Outra anormalidade democrática. Precisamos de mudar o regime eleitoral. Para que cada um de nós tenha o seu deputado. Para que o deputado seja eleito em moldes semelhantes ao Presidente da Câmara. Para elevar a qualidade, a personalização e a responsabilização política. Um modelo de círculos uninominais, compensados com um círculo nacional, seria uma boa solução.

Três questões distintas:

AS LISTAS DE DEPUTADOS DO PS

O PS só amanhã aprova as suas listas. Mas, ao que apurei, há uma novidade no horizonte: Francisco Assis não vai ser candidato a deputado. Ao contrário do que foi dito em toda a comunicação social. É um facto politico com alguma surpresa.

Terminada a geringonça, Assis manifestou publicamente disponibilidade para ser candidato a deputado. Em recente entrevista ao Público, até acrescentou o desejo de ser Presidente da AR, sucedendo a Ferro Rodrigues . Mas, afinal, vai ficar de fora.

. A explicação oficial é esta: Assis é Presidente do Conselho Económico e Social. E deve manter-se nesse cargo. Esta é uma parte da verdade. A verdade formal.

E deve manter-se nesse cargo. Esta é uma parte da verdade. A verdade formal. A outra parte da verdade, a verdade politica, é outra: Assis foi um adversário da geringonça; incluí-lo nas listas era a confissão de que a geringonça fracassou ; e, se um dia a quisessem ressuscitar, seria mais difícil, porque estaria dentro do GP um dos seus principais adversários.

; Uma coisa é certa: é pena que no Parlamento não esteja um deputado com a qualidade, a credibilidade e o mérito de Francisco Assis. É como a exclusão de Marques Guedes no PSD. Uma perda para a democracia.

O CDS E A CONVENÇÃO LIBERAL

Francisco Rodrigues dos Santos confiava que Rio faria uma coligação com o CDS. Mas não devia ter confiado. Na prática, foi o CDS quem a inviabilizou:

Primeiro, ao deixar cavar a sua irrelevância. Segundo, ao decidir adiar o Congresso. Essa decisão foi vista como uma ".golpada". Retirou credibilidade ao CDS. Ora, ninguém quer coligar-se com quem não tem credibilidade.

A Iniciativa Liberal, que teve Convenção este fim de semana, está a fazer um percurso exactamente oposto ao do CDS.