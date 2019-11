O Facebook e os jornais online

Uma das principais formas de divulgação dos conteúdos oferecidos pelos jornais online é a partilha que os leitores deles fazem, alertando amigos e conhecidos para os textos de que gostaram, gerando novos leitores.

O modelo de negócios destes jornais assenta na publicidade, que será tanto maior quanto a capacidade de atrair leitores com determinadas características. Impedir a divulgação de artigos no Facebook e noutras redes sociais é desferir uma forte machadada no modelo de negócios dessas publicações.

Vem isto a propósito de uma chamada de atenção de amigos que tendo gostado do meu último artigo "Milagres Estivais" se depararam com a impossibilidade de o partilhar, recebendo esta mensagem "Não foi possível enviar a tua mensagem porque esta inclui conteúdo que outras pessoas no Facebook denunciaram como abusivo".

Parte, mesmo que muito modesta neste caso, maior noutros casos, das receitas de uma empresa como o Jornal de Negócios fica assim nas mãos de um qualquer intolerante que não goste da opinião ou dos factos que são publicados. É inaceitável.

Acresce que são os artigos polémicos e desafiantes que geram mais partilhas e, consequentemente, maiores receitas publicitárias. Mas são também os que geram anticorpos e frequentes bloqueios.

Os jornais perdem receitas, os anunciantes impedidos de chegar ao maior número de potenciais clientes, e o próprio Facebook prejudicado quer na sua imagem pública quer nos seus rendimentos provenientes do tráfico.

Ninguém ganha, pois, com a situação, apenas se dá a satisfação aos intolerantes de reinar sem freio nem respeito pela liberdade de opinião.

Se bem que se perceba o bloqueio de alguns conteúdos de ódio, racismo, incitamento à violência gratuita e ao terrorismo, já não se percebe o bloqueio de artigos de opinião sobre temas económicos ou sobre temas políticos. Muito menos se percebe o bloqueio de artigos publicados por jornais de referência nacional como o Jornal de Negócios em que a exigência editorial é grande.

Os periódicos portugueses sérios têm de agir junto do Facebook para que os conteúdos por si originados sejam excluídos destes bloqueios irracionais. Uma extremamente simples alteração dos algoritmos resolveria o problema permanentemente como já acontece noutros países. Nenhum conteúdo do Financial Times é bloqueado, por que razão, então, se permite bloqueios aos artigos do Jornal de Negócio?