The sky is the limit

Esta semana Mr. Powell falou e disse que, para já, os juros não aumentam mais e as bolsas bateram as palmas com uma beautiful subida dos índices. Será este o momento tão aguardado pelos investidores, traders, especuladores e público em geral? Já passámos para a outra margem do rio e a partir de agora serão só boas novidades? I don’t know. É impossível prever estas coisas com a precisão que transformam ...