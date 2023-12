Wise men always do the same things

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hey guys, I hope you have seen the bitcoin rally in the last few days. Podem continuar sentados com pipocas, o filme vai continuar nas próximas semanas com mais cenas emocionantes. I believe que os 50k estarão aqui em breve. Se querem ganhar dinheiro fácil, esta é uma das melhores oportunidades desde as subidas acionistas do tempo da pandemia. Mas como em tudo na vida, grandes lucros implicam grandes riscos. Não metam all the money na bitcoin e ativos relacionados,...