O verdadeiro problema da economia da China

O contínuo abrandamento da economia da China motivou uma série de explicações. Mas, em largos traços, as previsões têm uma coisa em comum: apesar de os dados a curto prazo serem um pouco voláteis - as taxas de crescimento anuais foram distorcidas pela herança da política draconiana de zero casos covid do Governo -, a maioria dos observadores espera que o crescimento do PIB chinês continue a descer. O Fundo Monetário ...