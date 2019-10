Jayati Ghosh 28 de outubro de 2019 às 14:00

A nossa caixa de ferramentas económicas está a ficar vazia

Com taxas de juro extremamente baixas ou mesmo negativas em muitos países, os governos já não dispõem de muitos instrumentos de política monetária para responderem a um abrandamento, já para não falar em mais uma recessão. Contudo, continuam a recusar obstinadamente recorrer à política orçamental – e, em particular, a aumentar a despesa pública –, preferindo implementar cortes de impostos que são fundamentalmente ineficazes na revitalização do crescimento real.