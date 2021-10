Apostar em Itália

Um governo que promove uma visão de melhor desempenho económico, e que inspira confiança quanto à sua capacidade de concretizar essa visão, melhora drasticamente as hipóteses de uma economia passar de um equilíbrio com crescimento zero para um padrão de crescimento mais alto e sustentado. Poderá ser isto que estamos agora a observar em Itália, com o apoio orçamental europeu a dar um impulso adicional.