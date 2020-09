Leeza Osipenko 01 de Setembro de 2020 às 14:00

O falso remédio da tecnomedicina

Numa altura em que a privacidade individual é cada vez mais um luxo do que um direito, os algoritmos que cada vez mais regem as nossas vidas estão a tornar-se caixas negras inacessíveis, resguardadas do escrutínio público ou regulatório de modo a proteger os interesses corporativos. E, no caso dos cuidados de saúde, os modelos algorítmicos de diagnóstico e decisão por vezes apresentam resultados que os próprios médicos não compreendem.