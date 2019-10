Jonathan Woetzel | Jeongmin Seong 29 de outubro de 2019 às 14:00

O mundo asiatizado chegou

A Ásia representa atualmente perto de um terço do comércio mundial de bens, contra cerca de 25% há dez anos. Sensivelmente no mesmo período, a sua percentagem no número de passageiros aéreos a nível mundial passou de 33% para 40%, e a sua participação nos fluxos de capitais subiu de 13% para 23%.