Os verdadeiros limites de Macron

Quando Emmanuel Macron foi entrevistado recentemente por dois jornalistas muito agressivos, o resultado não foi exactamente a "situação de discurso ideal" apreciada por Jürgen Habermas, o imponente filósofo alemão e grande apoiante do presidente francês. Mas, apesar de ter sido repetidamente interrompido, Macron saiu-se muito bem. Sempre concreto e disposto, se necessário, a mergulhar nas minúcias de uma questão, Macron estava claramente a dominar s situação. Não precisa de anotações, como também demonstrou, de forma admirável, no seu discurso condenando o nacionalismo e o populismo no Parlamento Europeu alguns dias depois.





O seu encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim, na mesma semana, porém, foi muito diferente tanto no tom como na substância. Mais importante ainda, demonstrou os limites do método Macron: uma oratória aparentemente convincente não se traduz necessariamente em políticas viáveis.