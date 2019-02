George Soros 06 de fevereiro de 2019 às 14:00

A ameaça da inteligência artificial para as sociedades abertas (I) Como podem as sociedades abertas ser protegidas se estas novas tecnologias conferem uma vantagem automática aos regimes autoritários? É essa a questão que me preocupa. E deveria preocupar também todos aqueles que preferem viver numa sociedade aberta.