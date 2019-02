George Soros 07 de fevereiro de 2019 às 14:00

A ameaça da inteligência artificial para as sociedades abertas (II) No ano passado, no habitual retiro de líderes chineses no resort litoral de Beidaihe, Xi foi aparentemente "posto no seu lugar". Apesar de não ter havido qualquer comunicado oficial, correu o rumor de que os líderes desaprovaram a abolição do limite dos mandatos presidenciais e o culto de personalidade que Xi edificou em seu redor.