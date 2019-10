Hans-Werner Sinn 02 de outubro de 2019 às 14:00

A estratégia de "cada um por si e todos contra Trump" do BCE

O BCE nega veementemente que siga uma política de taxa de câmbio, pois sabe que isso está completamente fora do seu mandato. Mas é-lhe, muito simplesmente, impossível negar que a sua política se faça à custa dos parceiros comerciais da Europa. A situação é inquietantemente parecida com as desvalorizações competitivas dos anos 30.