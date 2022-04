O fiasco energético da Alemanha

A Alemanha há muito que considerava a sua transição energética como pioneira, em comparação com outros países ocidentais industrializados. Os decisores políticos esperavam que o país pudesse assegurar o fornecimento energético de fontes renováveis pelo que avançaram com uma retirada gradual e simultânea do carvão e da energia nuclear. As últimas três das 17 centrais nucleares da Alemanha

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...