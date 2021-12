O molho secreto do multilateralismo

Estamos a viver num mundo onde as preocupações com a segurança – muitas vezes vagamente descritas como "geopolítica" em mudança – dominam as notícias dos meios económicos, quer se trate da Rússia a fixar o preço e o aprovisionamento de gás para a Europa ou da escalada de tensões relativamente a Taiwan e ao Mar do Sul da China.