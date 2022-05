A Fed não é a única responsável pela inflação

A Fed certamente tem a sua quota-parte de culpa pela grande inflação da década de 2020. Mas as fortes pressões políticas da esquerda e as análises excessivamente otimistas a uma política de endividamento ilimitado – já para não falar das genuínas incertezas sobre a inflação e as taxas de juro reais – também desempenharam um papel muito relevante.