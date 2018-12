Kenneth Rogoff © Project Syndicate, 2008. www.project-syndicate.org 19 de dezembro de 2018 às 14:00

A razão pela qual o xadrez continua a ser um jogo humano E tal como os jogos do campeonato do mundo de futebol terminam, em caso de empate, com grandes penalidades, o campeonato do mundo de xadrez pode enveredar por aquilo a que chamamos "morte súbita", em que as partidas se disputam a um ritmo tão acelerado que é praticamente impossível evitar grandes erros.