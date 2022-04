A tempestade estagflacionista que se aproxima

A inteligência artificial, a automação e a robótica não são um bem inalterável. Se forem melhoradas a ponto de conseguirem criar uma desinflação significativa, talvez também perturbem profissões e indústrias inteiras, ampliando as já grandes disparidades de riqueza e rendimento. Isso convidaria a uma reação política ainda mais forte do que aquela que já observámos. com todas as consequências políticas estagflacionistas que provavelmente daí resultariam.