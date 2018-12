Nouriel Roubini © Project Syndicate www.project-syndicate.org 03 de dezembro de 2018 às 14:00

As moedas digitais dos bancos centrais vão destruir as criptomoedas No devido tempo, a banca baseada nas CBDCs e os intermediários de fundos de empréstimos poderiam assegurar um sistema financeiro melhor e mais estável. Se as alternativas são um sistema de reservas fraccionárias propenso a crises e uma cripto-distopia, então devemos continuar abertos à ideia.