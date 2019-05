André Veríssimo averissimo@negocios.pt 21 de maio de 2019 às 23:00

A cegueira que nos pode matar

Um estudo publicado ontem na revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos revê em alta as previsões para a subida do nível médio do mar até 2100 que constam do último relatório do painel das Nações Unidas, apontando para um aumento entre 0,62 e 2,36 metros caso a temperatura suba 5 graus centígrados.