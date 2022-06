A falha transatlântica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

"China e as Relações Transatlânticas". Este é o título de um projeto de investigação desenvolvido ao longo de dois anos, promovido pela Chatham House e o Royal United Services Institute on a Transatlantic Dialogue on China. O estudo foi agora publicado (disponível em https://www.chathamhouse.org/2022/06/china-and-transatlantic-relationship ) ...