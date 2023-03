A maioria e as minorias

Uma maioria absoluta está longe de significar tranquilidade política. Isso vê-se com o Governo de António Costa, da mesma forma que verificou com os Executivos de Cavaco Silva e Passos Coelho, este último em coligação. Governos desta natureza estão imunes às exigências das outras forças políticas, mas acabem por enfrentar outras formas de oposição, em particular as que se materializam através

