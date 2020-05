Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 21 de maio de 2020 às 23:00

A tempestade que vai vir

A tempestade que aí vem empurra-nos para a austeridade, contrariando as promessas do Governo e de Bruxelas. Esta austeridade não será imposta, como aconteceu na vigência da troika, mas acontecerá por fruto de uma retração económica à escala global que começa no turismo, passa pelo transporte aéreo e afetará a indústria.