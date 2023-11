As empresas não votam

As empresas criam trabalho, contribuem de forma decisiva para o PIB e são fundamentais numa economia de mercado. Amiúde, o que pedem aos governos é celeridade na aprovação de projetos e uma fiscalidade mais favorável, capaz de gerar mais liquidez para realizar novos investimentos. As empresas têm as costas largas e não raras vezes são responsabilizadas pelo que corre mal no país. Mas, em abono da verdade, também contam

...