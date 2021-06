Depressão e euforia

Sou do tempo em que o apuramento da seleção portuguesa de futebol para um Europeu ou um Mundial era um feito. Mesmo com bons jogadores, por uma razão ou outra, Portugal falhava com demasiada frequência a entrada no elitista grupo dos finalistas. Às vezes de forma dramática, como aconteceu no apuramento para Campeonato do Mundo de 1998, quando Portugal ganhava por 1-0 à Alemanha, com um golo de Pedro Barbosa, e o árbitro francês, Marc

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...